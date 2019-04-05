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Коммунальщики отмывают улицы и облагораживают парки в Петербурге

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Коммунальщики отмывают улицы и облагораживают парки в ПетербургеСанкт-Петербург, 5 апреля. Коммунальные службы пятый день проводят мероприятия по уборке и благоустройству Петербурга.

На городских площадях и улицах можно увидеть рабочих, которые отмывают улицы, скульптуры. Весенний месячник стартовал 1 апреля, к мероприятиям также подключились активисты и горожане.

За минувшую неделю отмыли более двусот улиц. По словам главы комитета по благоустройству Петербурга Владимира Рублевского, теплая погода ускорит уборку.

Рабочие обрабатывают и подстригают кусты, красят ограждения и белят деревья, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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