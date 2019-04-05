Беглов поручил сдать школу в ЖК «ЗимаЛето» в сентябре 2019 года

Санкт-Петербург, 5 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей поездки по Красногвардейскому района заявил, что школа в ЖК «ЗимаЛето» будет достроена к сентябрю 2019 года.

Ранее планировалось, что образовательное учреждение сдадут в 2020 году. Беглов встретился с жителями района, проинспектировал недавно построенные дома и поговорил о развитии и благоустройстве территорий.

Местные жители попросили Беглова решить вопрос с качеством воды. Врио губернатора распорядился провести соответствующие проверки, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что во время встречи с общественностью Красногвардейского района Беглов рассказал, когда завершат строительство Охтинского коллектора.