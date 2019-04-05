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«Чайные» мошенники появились у «Галереи» и «Этажей» в Петербурге

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«Чайные» мошенники появились у «Галереи» и «Этажей» в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 апреля. На Лиговском проспекте около ТРК «Галерея» и «Этажей» в Петербурге появились так называемые «чайные» мошенники. Юноши и девушки приглашают на дегустацию чая, за которую потом приходится заплатить.

Молодые люди останавливают прохожих и предлагают попробовать чай. Если посетителя не удалось уговорить приобрести чай за 4 тысячи рублей, их вынуждают оплачивать чай, который они попробовали.

Жалобы на мелких мошенников появились в соцсетях. Петербуржцы отмечают, что их буквально заставляют купить какой-то продукт и не выпускают из подвального помещения. В основном их жертвами становятся приезжие и девушки, которые не могут постоять за себя.

Ранее мошенники были замечены на Невском проспекте недалеко от канала Грибоедова. В полиции подчеркнули, что если в отношении россиянина совершено противоправное действие, следует обратиться к правоохранителям, пишет «Петербургский дневник».

Автор: Ирина Селезнева
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