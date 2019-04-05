Беглов рассказал, когда достроят Охтинский коллектор в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил журналистам, что власти взяли на контроль строительство Охтинского коллектора. Работу планируется завершить к 2020 году.

Александр Беглов совершил рабочую поездку по социальным объектам в Красногвардейском районе. Он также пообщался с местными жителями и выслушал их просьбы и пожелания.

Петербуржцы пожаловались на загрязнение реки Охта. Однако строительство специального коллектора улучшит ситуацию, это позволит перейти к очистке русла реки.

«У нас очень много рек в городе, воды, а хороших обустроенных подходов к ней часто совсем нет. Надо благоустраивать эти территории», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Беглов добавил, что в Красногвардейском районе должно быть больше зон для пешеходов, велосипедистов и спортсменов. В ближайшее время врио губернатора планирует проинспективровать петербургские реки.