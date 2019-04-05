СПбГУ откроет программу для писателей

Санкт-Петербург, 5 апреля. Ректор СПбГУ Николай Кропачев инициировал запуск курса по литературному мастерству с будущего учебного года.

Автор учебного курса писатель и филолог Андрей Аствацатуров сообщил, что эта тема прозвучала на собрании писателей в стенах университета. Они принимали участие в создании альманаха на китайском языке.

«Мы организуем магистерскую программу литературного мастерства», — сказал Аствацатуров, его слова приводит «Петербургский дневник».

Желающие смогут узнать о приницпах редактирования. На выходе получится литературный работник или писатель-профессионал.

К преподаванию рассчитывают привлечь современных писателей. Сам Андрей Аствацатуров не только преподает в вузе, но и готовит молодых писателей.