Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Уличные художники обновили граффити-портрет Цоя в Петербурге

38
0 Оставить комментарий

Уличные художники обновили граффити-портрет Цоя в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 апреля. Петербургские художники обновили портрет знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя на улице Восстания. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Участники группы Hoodgraff переделали уличное граффити, которое появилось в 2014 году. Это второе масштабное изображение в данной серии в Петербурге.

В Петербурге могут принять закон, разрешающий граффити в публичных местах. Депутаты хотят отвести для этого специальные локации.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров