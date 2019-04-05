Уличные художники обновили граффити-портрет Цоя в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 апреля. Петербургские художники обновили портрет знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя на улице Восстания. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Участники группы Hoodgraff переделали уличное граффити, которое появилось в 2014 году. Это второе масштабное изображение в данной серии в Петербурге.

В Петербурге могут принять закон, разрешающий граффити в публичных местах. Депутаты хотят отвести для этого специальные локации.