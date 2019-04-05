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Беглов рассказал петербуржцам о развитии Красногвардейского района

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Беглов рассказал петербуржцам о развитии Красногвардейского района

Санкт-Петербург, 5 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с общественностью Красногвардейского района в Доме молодежи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Александр Беглов обсудил с жителями развитие Красногвардейского района, речь шла о социально значимой инфраструктуре. Он отметил, что к 1 сентября откроется новая школа. 

«Изыскиваем средства на выкуп помещений для образовательных учреждений. Я попросил у Дмитрия Медведева (премьер-министра России — прим. ФАН) средства на 17 детских садов и четыре школы. Деньги выделят из резервного фонда», — сказал Беглов.

Беглов рассказал петербуржцам о развитии Красногвардейского района

Он также добавил, что власти проведут инвентаризацию по обеспечению районов объектами социальной инфраструктуры. В новых районах должно быть необходимое количество опорных пунктов полиции и станций скорой помощи.

«Город должен быть модернизирован, чтобы соответствовал своему статусу. В Петербург нужно привлечь инвестиции, чтобы средняя заработная плата была 100 тысяч рублей»,  — рассказал Беглов.

Автор: Ирина Селезнева
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