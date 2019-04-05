Санкт-Петербург, 5 апреля. Автоколонна «Тотального диктанта» прибыла в Петербург, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Автомобили следуют из Владивостока в Таллин. По словам одного из участников акции, все желающие могут проверить свои знания по русскому языку.

«Мы предлагаем короткие тесты на грамотность и рассказываем о «Тотальном диктанте», — сообщил активист.

Цель путешествия заключается в том, чтобы напомнить россиянам и жителям других стран о статусе и значении русского языка.