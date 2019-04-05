Беглов распорядился проверить качество воды в ЖК «ЗимаЛето» в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с жителями нового ЖК «ЗимаЛето» и обсудил с ними развитие района, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Александр Беглов сообщил жителям ЖК, что к 1 сентября рядом появится новая школа.

«Был у Дмитрия Медведева, попросил средства на выкуп помещений. Сделаем четыре школы, 17 детсадов и поликлинику», — добавил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Один из жильцов пожаловался на качество местной воды. Беглов пообещал разобраться с водой и дать соответствующее поручение «Водоканалу».



«Возьмите на анализ воду, проверьте ее, поставьте общие фильтры как предлагают жители» — распорядился он.

Другая жительница пожаловалась на торгующий круглосуточно алкогольный магазин. Беглов пообещал, что даст распоряжение проверить торговую точку правоохранителями.

