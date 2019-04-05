Эксперт оценил новаторский подход Беглова к решению проблем петербуржцев

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал развернутое интервью телеканалу «78». Оно прошло в довольно необычном формате — большая часть вопросов поступила от жителей Северной столицы через социальные сети. Руководитель АНО «ЖКХ эксперт» Андрей Воробьев высоко оценил новаторский подход Беглова к решению проблем петербуржцев, открытость главы города и его готовность к диалогу. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В марте градоначальник завел страницу во «ВКонтакте», чтобы оперативно реагировать на жалобы петербуржцев. Как признался политик, он лично следит за комментариями, которые оставляют горожане. Беглов дал поручение своим подчиненным мониторить обращения граждан и максимально быстро разбираться с проблемами. Кроме того, каждую неделю Беглов отчитывается о проделанной работе и рассказывает о задачах, которые поставлены правительству Петербурга, на «Радио России».

Экспертное сообщество отмечает, что живой и динамичный диалог позволяет повысить доверие жителей Петербурга к главе города. Это особенно важно, учитывая те тенденции, которые в целом сложились в России.

«В настоящее время разрыв между простыми гражданами и властью, в том числе высшим должностным лицом, губернатором, настолько серьезен, что любой диалог с жителями — это очень важно для обеих сторон. Подобного рода общение приводит к тому, что этот разрыв постепенно сокращается. Чем больше будет прямых линий, встреч с горожанами, круглых столов с привлечением рядовых граждан и общественных организаций, тем лучше будет работать регион. Так что новаторский подход Беглова можно лишь приветствовать», — говорит член Ассоциации юристов России, руководитель АНО «ЖКХ эксперт» Андрей Воробьев.

Во время интервью Александр Беглов обозначил несколько ключевых направлений, которые предстоит развивать городским властям. Во-первых, это проект «Умный город». Он предполагает создание интеллектуальной системы управления дорожным движением. Это позволит оптимизировать трафик, уменьшить количество пробок и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Еще одно важное начинание — «Комфортный город». Оно предполагает создание парков, скверов, пешеходных зон и пространств для отдыха. Стоит отметить, что Беглов отлично чувствует федеральную повестку — в настоящий момент реализуется проект «Комфортная городская среда». Эти два проекта отлично дополнят друг друга.

Направление «Социальный город» подразумевает более плотную работу с теми категориями граждан, которые имеют право на те или иные льготы. Возможно, эти люди не всегда в достаточной степени информированы и не знают, какие льготы им положены. «Социальный город» позволит восполнить этот пробел.

И, наконец, «Открытый город». Этот проект позволит уплотнить контакт между властями и горожанами. Последний, можно сказать, уже заработал.

Во время интервью Александр Беглов не обошел стороной острые углы. Больше всего жалоб поступило на жилищно-коммунальные проблемы.

Так, жительница дома по Лиговскому проспекту пожаловалась градоначальнику на управляющую компанию «ЖКС №2», которая в течение нескольких лет не может отремонтировать крышу, несмотря на многочисленные обращения. Ситуация возмутила врио губернатора, он поручил своему заместителю, курирующему ЖКХ, взять вопрос под личный контроль.

«Я представил: у какого-нибудь ответственного лица капало бы с крыши. Наверное, приехало бы огромное количество разных бригад. Сразу бы эту кровлю отремонтировали, и было бы все в порядке. Вот так же нужно реагировать на обращения граждан по поводу протечек», — заявил Беглов.

Врио губернатора подчеркнул, что проблема является общей для города, и после зимы к нему поступает множество таких обращений. Он также сообщил, что в нынешнем году в рамках текущего ремонта будет отремонтировано 1,5 тысячи кровель, а 500 крыш отремонтируют капитально, и призвал горожан активнее сообщать властям о своих проблемах.

Руководитель АНО «ЖКХ эксперт» отметил важность решений, принятых Бегловым. Уделяя особое внимание коммунальной сфере, врио главы Петербурга демонстрирует глубокую погруженность в городскую повестку.

«Работы по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, в том числе работы текущего и капитального характера, направлены не только на поддержание дома в надлежащем состоянии, но и на повышение рыночной стоимости тех квартир, которые расположены в доме. Чем лучше выглядит дом, чем лучше благоустройство, придомовая территория, тем выше стоимость квартиры в доме. Проведение текущих и капитальных ремонтов способствует не только облагораживанию многоквартирного дома, делает его приятным для проживания, но и повышает капитализацию недвижимости», — говорит Андрей Воробьев.

Эксперт также поприветствовал активность Беглова, который незамедлительно распорядился решить острую проблему.