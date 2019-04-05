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Беглов встретился с активистами Красногвардейского района Петербурга

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Беглов встретился с активистами Красногвардейского района Петербурга

Санкт-Петербург, 5 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов совершает объезд объектов социальной инфраструктуры в Красногвардейском районе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Александр Беглов встретился с жителями Красногвардейского района и выслушал их пожелания по благоустройству района.

«Нам нужны спортивные площадки, чтобы молодежь развивалась», — рассказала одна из петербурженок.

«Надо сперва отремонтировать детскую площадку», — распорядился Беглов.

Врио губернатора отметил, что в 2019 году выделят средства на проектирование парка в Красногвардейском районе. Также он предложил сделать Аллею космонавтов в парке имени Терешковой и установить скульптуры.

Автор: Ирина Селезнева
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