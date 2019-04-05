Беглов установил в кабинете экран для контроля обращений петербуржцев

Москва, 5 апреля. Большой экран установили в кабинете врио губернатора Петербурга Александра Беглова. С его помощью просматриваются обращения жителей города к петербургским властям.

Александр Беглов выступает за открытую и прозрачную политику городских властей. Для этого он завел страницу в соцсети «ВКонтакте», чтобы быть ближе к петербуржцам. Только за первую неделю на эту страницу подписались более 20 тысяч человек.

«Я сделал новеллу в своем кабинете - поставил экран 2 на 3 метра, и там постоянно идут обращения мне «ВКонтакте», — заявил Беглов.

Он зачитывает обращения во время совещаний и при личном общении с главами районов и председателями профильных комитетов. Беглов показывает вопросы и предложения чиновникам.

Он неоднократно подчеркивал важность диалога петербуржцев и властей.Петербург должен выбрать вектор развития с учетом мнения местных жителей, считает Беглов.