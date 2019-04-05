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В Смольном предложили медобследование вступающих в брак пар

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В Смольном предложили медобследование вступающих в брак парСанкт-Петербург, 5 апреля. Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина предложила проверять здоровье пар, которые вступают в брак. Об этом она заявила на заседании совета по реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» в Смольном.

Обследование вступающих в брак поможет решить сразу несколько задач, считает Митянина. Во-первых, это формирует институт здоровой семьи, во-вторых, повысит ответственность к родительству, отмечает «ФедералПресс».

За последние годы в российских больницах снизилось число младенческой и материнской смертности. Власти должны продолжить решать социальные задачи по формированию семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи, пишет «Петербургский дневник».

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал улучшить городскую сферу здравоохранения. Он рассказал, что в Петербурге реализуется ряд программ, в том числе «бережливая поликлиника».

Автор: Ирина Селезнева
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