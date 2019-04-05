Мужчина вымогал интимные фото петербургской школьницы в соцсети

Санкт-Петербург, 5 апреля. В полицию обратилась петербурженка, заявившая, что неизвестный мужчина требовал от ее несовершеннолетней дочери интимные снимки. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам заявительницы, в социальной сети «ВКонтакте» неизвестный мужчина, пользуясь страницами на чужие имена, уговорил ее дочь отправить фото интимного характера. Затем злоумышленник пригрозил 13-летней девочке, что распространит эти снимки, если она не будет регулярно отправлять ему другие фото.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 132 части 4 п.б УК РФ о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетей. По данной статье предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.