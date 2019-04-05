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Беглов рассказал о проекте «Бережливая поликлиника» в Петербурге

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Беглов рассказал о проекте «Бережливая поликлиника» в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, сколько медицинских учреждений Северной столицы станут «бережливыми» в нынешнем году.

В эфире телеканала «78» Беглов заявил, что жители Петербурга не должны «сидеть в очередях» в медучреждениях. Как отметил врио губернатора, программа «Бережливая поликлиника» заработает уже в нынешнем году. В течение ближайших месяцев в нее войдут 75 детских и 35 взрослых поликлиник.

Беглов пояснил, что суть проекта заключается в бережном отношении к человеку и пообещал, что записаться на прием к врачу скоро станет намного проще.

«Для записи на прием петербуржец сможет использовать любые сервисы. Жители не должны стоять или сидеть в очередях, это выматывает. Не только детей, но и взрослых. Мы планируем завершить полный переход на новую систему к 2020 году», — заявил врио губернатора.

Как было отмечено, детские поликлиники начнут работать по новой системе уже с 1 сентября, а взрослые медучреждения — к концу года.

Напомним, о необходимости внедрения «бережливого производства» во всех поликлиниках России заявил в своем послании Федеральному собранию лидер РФ Владимир Путин. Как сообщает телеканал «360», этот проект реализуется в пилотном режиме в ряде медучреждений Московской области и уже доказал свою эффективность.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: Телеканал «78»
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