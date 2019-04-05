Беглов разбираться в инцидентах, а не «закрывать дверь»

Санкт-Петербург, 5 апреля. Владельцы и арендаторы зданий в Санкт-Петербурге должны вести себя «порядочно и добросовестно», а в случае возникновения внештатных ситуаций и ЧП – разбираться, а «не закрывать дверь». С таким комментарием выступил временно исполняющий обязанности Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Случилась беда – разберись, а не закрывай двери. Это разгильдяйство и некомпетентность», — сказал Беглов.

Кроме того, выступая в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» Беглов рассказал о ходе программы по расселению аварийный домов. По его словам, в 2019 году власти города намерены расселить 474 человека, то есть – 18 домов. Беглов подчеркнул, что город продолжит эту программу и в будущем.

В рамках данной программы из федерального бюджета было выделено 290 миллионов долларов.

Другой важной проблемой, по словам Беглова, является ремонт фасадов. Врио губернатора подчеркнул, что в этом году будет сформирована программа ремонта исторических фасадов, которую передадут КГИОП. Беглов пообещал, что только в этом году будет отремонтировано 25 фасадов и еще как минимум столько же – в следующем году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Беглов на церемонии открытия завода Wille в Петербурге рассказал об интенсивной уборке в городе. Первоочередной задачей коммунальных служб является устранение пыли, поскольку дышать загрязненным воздухом очень вредно. Исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что важно приспособить технику, которую город закупит у компании Wille, к круглогодичному использованию, особенно во дворах.