Беглов рассказал о программе «Твой бюджет» для районов Петербурга

Санкт-Петербург, 5 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о разработанной программе «Твой бюджет», в рамках которой каждый район города получит по 15 млн рублей.

Беглов отметил, что в Северной столице живут очень активные граждане, которые имеют право обращаться к власти по любым вопросам.

Он вспомнил случай, когда посетил Петродворцовский район, в обычном дворе мальчишки пожаловались ему на отсутствие футбольных ворот. Девочка посетовала, что во дворе только одни качели, и приходится ждать в очереди, чтобы на них покататься.

«Жители активны, и они даже сказали, что готовы выйти на субботник, посадить кусты, деревья. Так что люди активные», — цитируют градоначальника «Народные новости».

В рамках программы «Твой бюджет» каждому району будет выделено 15 млн рублей на развитие комфортной среды и обустройство территории.

Ранее Беглов рассказал, что установил в своем кабинете гигантский экран, чтобы постоянно следить за комментариями горожан на своей страничке в соцсети «ВКонтакте». Как сообщали «Известия», градоначальник показывает жалобы и обращения главам районов и комитетов каждый раз, когда они заходят в его кабинет.