Беглов рассказал о планах по расселению аварийных домов в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что до конца текущего года под расселение попадут жильцы 18 домов, признанных аварийными.

О планах по расселению аварийного жилья Беглов рассказал в эфире телеканала «78». Врио губернатора Петербурга сообщил, что программа в нынешнем году коснется 474 человек, проживающих в ветхих зданиях. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 290 миллионов рублей. Власти Северной столицы планируют продолжить эту работу и в будущем.

«Программу расселения аварийных домов, которые встали на учет, мы будет продолжать и в следующем году, и в будущие годы. Город ветшает, дома приходят в негодность. Эта программа не может быть закончена в 2019 году», — заявил Беглов.

Также правительство Петербурга занимается формированием программы ремонта фасадов исторических зданий, которая в дальнейшем будет передана на согласование в комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Как подчеркнул Беглов, в нынешнем году ремонт коснется 25 исторических фасадов, примерно столько же обновят через год. Врио губернатора подчеркнул, что проблема с состоянием фасадов должна быть полностью решена в течение ближайшего десятилетия.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документы, определяющие порядок реализации региональных программ переселения из аварийного жилья и оказания федеральной поддержки на эти цели.