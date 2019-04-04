Беглов озвучил четыре главных направления развития Петербурга

Санкт-Петербург, 4 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов озвучил четыре направления развития Северной столицы, которые были сформулированы при участии Совета по стратегическому планированию и проектам.

Беглов не раз говорил, что приоритет его работы — достижение максимальной открытости власти, передают «Невские новости».

Первое направление стратегического развития города — «Умный город». Речь идет о создании в Петербурге интеллектуальной системы управления дорожным движением. Кроме того, предполагается размещение умных светофоров и остановок.

В рамках «Комфортного города» планируется создавать парки, детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак и парковки. В эфире телеканала «78» градоначальник сообщил, что на эти цели уже выделено 4 млрд рублей.

Направление «Социальный город» коснется обеспечения льготников. «Открытый город» посвящен взаимодействию населения и власти, чтобы жители могли в гораздо большей степени контролировать принимаемые решения.

Ранее Беглов сообщил, что прием предложений горожан в рамках программы «Родной район» стартует с 15 апреля. Свои предложения по улучшению Северной столицы горожане смогут подать через МФЦ, на сайте петербургского правительства и с помощью соцсетей.