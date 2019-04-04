На международном арктическом форуме обсудят перспективы молодых специалистов на Севере

Санкт-Петербург, 4 апреля. Дискуссия состоится 8 апреля в Санкт-Петербурге в рамках V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Ключевыми спикерами события заявлены: заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов; заместитель руководителя департамента образования культуры и спорта НАО Антон Пустовалов; руководитель Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон; директор фонда «Надежная смена» Артем Королев; руководитель Фонда архитектуры и дизайна Иван Москвин; директор по развитию СПб РОО «Полярный конвой» Елена Платонова. Модерировать встречу будет программный директор Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов» Матвей Навдаев.

Анонсированное мероприятие должно стать значимым шагом в создании кузницы молодых кадров для Арктики. Специфика работы на этих территориях имеет ряд сложностей и требует особого технологического подхода и кадровых ресурсов.

«Для обеспечения северного региона молодыми талантливыми сотрудниками важно определить жизненные стратегии и приоритеты современной молодежи в Арктике и создать подходящие условия для ее профессиональной и социальной самореализации», – отметил Андрей Платонов.

Молодежный день международного арктического форума – это масштабная площадка для привлечения молодежи к вопросам развития и поддержки Арктического региона и решения возникающих задач. В рамках мероприятий участников ждут нетворкинг, многочисленные дискуссии, пленарные заседания, менторские встречи, практические занятия и индивидуальные мастер-классы и многое другое. Перспективная молодежь сможет встретиться с зарубежными партнерами, представителями власти и бизнеса.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр содействия молодежному предпринимательству».