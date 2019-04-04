Движение по Ладожскому мосту ограничат до середины августа

Санкт-Петербург, 4 апреля. Движение на федеральной трассе Р-21 «Кола» будет ограничено в районе Ладожского моста с 5 апреля. Для автомобильного транспорта будет открыта только одна полоса в каждом направлении.

Ограничения связаны с проведением планово-предупредительных работ, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ремонт проходит в рамках госконтракта, заключенного с компанией ООО «ЕвроТрансСтрой».

Работникам предстоит демонтировать пришедшие в негодность деформационные швы, смонтировать новые, выполнить устройство гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия разводного пролетного строения, а также произвести замену верхнего слоя асфальтобетонного покрытия неразводной части моста и локальную окраску пролетных строений. На период майских праздников ограничения движения на Ладожском мосту будут сняты.