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Движение по Ладожскому мосту ограничат до середины августа

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Движение по Ладожскому мосту ограничат до середины августа

Санкт-Петербург, 4 апреля. Движение на федеральной трассе Р-21 «Кола» будет ограничено в районе Ладожского моста с 5 апреля. Для автомобильного транспорта будет открыта только одна полоса в каждом направлении.

Ограничения связаны с проведением планово-предупредительных работ, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ремонт проходит в рамках госконтракта, заключенного с компанией ООО «ЕвроТрансСтрой».

Работникам предстоит демонтировать пришедшие в негодность деформационные швы, смонтировать новые, выполнить устройство гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия разводного пролетного строения, а также произвести замену верхнего слоя асфальтобетонного покрытия неразводной части моста и локальную окраску пролетных строений. На период майских праздников ограничения движения на Ладожском мосту будут сняты.

 

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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