Проект «Родной район» стартует 15 апреля в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что прием предложений горожан в рамках программы «Родной район» стартует с 15 апреля. О запуске проекта Беглов рассказал на своей официальной странице «ВКонтакте».

В сообщении Александр Беглов подчеркнул важность мнения жителей Петербурга в вопросах развития города. Свои предложения по улучшению Северной столицы горожане смогут подать через МФЦ, на сайте петербургского правительства и с помощью соцсетей. Александр Беглов пообещал выполнить часть задач, поставленных жителями Северной столицы, уже в этом году.