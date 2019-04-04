Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ремонт асфальта начался на мостах Петербурга

363
0 Оставить комментарий

Ремонт асфальта начался на мостах Петербурга

Санкт-Петербург, 4 апреля. Сотрудники «Мостотреста» приступили к восстановлению асфальтового покрытия мостов Петербурга после зимы. Первой была отремонтирована пешеходная часть моста Обуховской обороны через реку Монастырку, сообщила пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Восстановление асфальта проводится с применением технологии «нарезания карт». Работники вырезают поврежденную часть покрытия и заполняют яму асфальтобетонной смесью. Ремонтировать асфальт таким способом можно лишь при плюсовой температуре.

В зимний период сотрудники «Мостотреста» наблюдали за состоянием дорожного покрытия и фиксировали появление ям и трещин на набережных и мостах. Повреждения тут же устранялись с помощью наложения временной пломбы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге стартовал месячник по благоустройству. В его рамках отмоют 2528 улиц и проспектов города.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба ГБУ «Мостотрест»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров