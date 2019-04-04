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Беглов рассказал о подготовке Петербурга к следующему зимнему сезону

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Беглов рассказал о подготовке Петербурга к следующему зимнему сезону

Санкт-Петербург, 4 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что город уже начал закупать снегоуборочную технику в рамках подготовки к следующему зимнему сезону. Об этом он сообщил на церемонии открытия завода по производству коммунальных машин финской компании Wille в Левашово.

Александр Беглов отметил, что парк коммунальной техники Петербурга необходимо увеличить минимум в два раза к зимнему сезону. В приоритете находится закупка малогабаритных машин, которые смогут качественно и быстро убирать тротуары и дворы.

«Для нас первоочередная задача, чтобы больше никогда не пришлось брать в руки лопату», — публикуют слова Александра Беглова «Невские Новости».

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, что Петербург закупит первую машину, которая сойдет с конвейера нового завода Wille. Беглов отметил важность таких производств для Северной столицы.

 

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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