Беглов пообещал преобразить Петербург к майским праздникам

Санкт-Петербург, 4 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что город преобразится к майским праздникам. Сейчас в Северной столице проходит месячник по благоустройству, в рамках которого улицы и здания отмывают от грязи, накопившейся за время зимы.

Об интенсивной уборке города Александр Беглов рассказал на церемонии открытия завода Wille в Петербурге. Первоочередной задачей коммунальных служб является устранение пыли, поскольку дышать загрязненным воздухом очень вредно. Исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что важно приспособить технику, которую город закупит у компании Wille, к круглогодичному использованию, особенно во дворах, сообщают «Невские Новости».

Ранее сотрудники коммунальных служб отмыли фасады домов на Невском проспекте. Также проводились благоустройство дворов и ремонт элементов водосточной системы.