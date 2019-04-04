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Стало известно, когда в Петербурге стартует второй поток «Школы молодого политика»

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Стало известно, когда в Петербурге стартует второй поток «Школы молодого политика»

Санкт-Петербург, 4 апреля. Второй поток курсов «Школы молодого политика» стартует в Санкт-Петербурге 6 и 7 апреля на шести площадках города. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе образовательного проекта.

По словам организаторов, приступят к модулю со «специальными курсами» также и участники первого потока обучения, которые успешно справились с тестированием. Всего во втором потоке примут участие молодые люди из 18 районов Северной столицы.

Стало известно, когда в Петербурге стартует второй поток «Школы молодого политика»

Образовательную программу откроет депутат Государственной думы и руководитель общественного проекта «Школа молодого политика» Илья Костунов, который расскажет слушателям о графике, целях обучения и перспективах участников.

В зависимости от района города образовательный модуль, который продлится на протяжении трех часов, проведут преподаватели Светлана Гаврикова и Андрей Криворотько. Известный тележурналист, старший редактор Первого канала Гаврикова поделится с участниками знаниями об основах коммуникации с «новыми медиа» в ходе лекции «СМИ и Интернет». Криворотько, член Союза журналистов России, проведет мастер-класс «Успешное публичное выступление».

Стало известно, когда в Петербурге стартует второй поток «Школы молодого политика»

Напомним, внепартийный образовательный городской проект «Школа молодого политика», который представляет собой социальный лифт для молодежи в управленческий корпус, стартовал в Петербурге в феврале. Как отмечал директор аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский, курсы позволяют фактически создать кадровый резерв будущих управленцев Санкт-Петербурга, оживить общественно-политическую жизнь.

Стало известно, когда в Петербурге стартует второй поток «Школы молодого политика»

Проект стартовал при поддержке комитета по молодежной политике и общественных организаций Северной столицы. Курсы в Школе ведут практики с высокой квалификацией и опытом работы в общественно-политической сфере. В первый набор образовательной программы попали 700 участников.

Обучение в рамках программы длится два месяца. Учеником может стать любой желающий, достаточно подать заявку через Интернет.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Пресс-служба «Школы молодого политика»​​​​​​​
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