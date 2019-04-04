Первая машина Wille, произведенная в Петербурге, выйдет на улицы города

Санкт-Петербург, 4 апреля. Финская компания Wille открыла производственную площадку в Петербурге на территории индустриального парка «Орион» в Левашово. Первая машина, которая сойдет с конвейера нового завода, будет закуплена для нужд Северной столицы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия.

Беглов отметил, что город нуждается в подобных высокотехнологичных производствах.

«Мы прямо на месте приняли это решение — купить первую машину, которая произведена в Санкт-Петербурге. Мы посмотрим, как она работает, если будут какие-то замечания или предложения, мы обязательно направим», — рассказал исполняющий обязанности главы Северной столицы.

В приоритет администрация Петербурга ставит закупку малогабаритной снегоуборочной техники для очистки тротуаров и дворов. В городе уже работают более 130 машин марки Wille. Теперь Петербург получил возможность не только закупать технику в России, но и экспортировать ее в другие страны. Кроме того, новый завод обеспечивает городу налоговые поступления и дает дополнительные рабочие места.

Если первая очередь проекта будет успешно реализовано, инвестор расширит петербургское производство в два раза. Создание второй очереди намечено на 2021—2023 годы, сообщают «Невские Новости».