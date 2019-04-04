Беглов побывал на открытии завода по производству коммунальной техники Wille

Санкт-Петербург, 4 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открытии завода по производству коммунальной техники под брендом Wille. Финская компания создала локализованную площадку на территории индустриального парка «Орион» в Левашово.

В церемонии открытия также приняли участие председатель концерна Wihuri Group Антти Аарнио-Вихури и Генеральный консул Финляндии Анне Ламмила. Завод будет производить многофункциональную технику, которая применяется при уборке улиц, дорог и дворовых территорий. Машины Wille выдерживают эксплуатацию в любых погодных условиях. В России уже работают более 500 единиц техники этого бренда, 150 из которых находятся в Петербурге. Финские машины проставляются в нашу страну с 90-х годов прошлого века.

Сейчас администрация Северной столицы закупает дополнительную снегоуборочную технику, чтобы подготовиться к следующему сезону. Приоритет отдается малогабаритным машинам для очистки тротуаров и дворов. Раньше эта техника поставлялась из-за границы, но теперь на улицы Петербурга выйдут машины, произведенные в России, сообщают «Невские Новости».