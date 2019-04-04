Петербуржцы прокатились на раритетном трамвае вместе с «Мимигрантами»

Санкт-Петербург, 4 апреля. Жители Петербурга прокатились на легендарном трамвае ЛМ-49 , который был выпущен в 1949 году. Сюрпризом для пассажиров 26 маршрута стали и клоуны, встречавшие людей внутри вагона вместо контролера, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Поездка-сюрприз была организована сотрудниками «Горэлектротранса» и актерами театра «Мимигранты» в рамках XVI международного «Смешного фестиваля», который проходит в Петербурге с 1 по 6 апреля. Раритетный трамвай, которому в этом году исполняется 70 лет, в свое время получил от ленинградцев прозвище «Слон» за внушительный вид, округлую форму и окраску. Акция подняла настроение пассажирам и превратила поездку в настоящий праздник, особенно для детей.