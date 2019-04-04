Петербуржцам рассказали, как пройдет День космонавтики в городе

Санкт-Петербург, 4 апреля. Представители Северо-Западной организации Федерации космонавтики России и общероссийской общественной молодежной организации «МИР» рассказали, как Петербург будет отмечать День космонавтики. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Празднование начнется 12 апреля с возложения цветов к памятнику Константину Циолковскому. Почетным гостем мероприятия будет летчик-космонавт, герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалев. Ровно в 9.07 стартует вторая международная акция «Поехали», в рамках которой в небо выпустят сотни воздушных шаров. Именно в это время на космодроме «Байконур» был дан старт первого в истории человечества полета в космос.

В этом году празднование Дня космонавтики проводится под знаком 85-летия со дня рождения Юрия Гагарина. По традиции главные торжества пройдут в Петропавловской крепости, так как именно там находится музей космонавтики. Кульминацией праздника станет запуск десятков макетов космических кораблей из Петропавловской крепости.

«Мы — единственный город в мире, где производится запуск космических ракет из центра города!» — сказал первый вице-президент Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Олег Мухин.

Вся неделя перед 12 апреля будет посвящена тематическим выставкам, конкурсам и мастер-классам, которые пройдут в школах и дворцах молодежи Санкт-Петербурга. В честь предстоящего Дня космонавтики запланирован даже сеанс связи между Дворцом Молодежи и МКС.