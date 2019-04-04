Беглов заявил, что в Петербурге нет лишних детей

Санкт-Петербург, 4 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов осмотрел сегодня главный корпус коррекционной школы №4 Василеостровского района, открывшийся после капитального ремонта. Выступая со сцены, Беглов отметил, что все дети Северной столицы должны иметь равные возможности для образования и развития, независимо от состояния их здоровья.

Исполняющий обязанности главы Петербурга подчеркнул, что каждый ребенок должен иметь доступ к знаниям и творческим занятиям.

«У нас в городе лишних детей нет. Все дети — это наши с вами дети, и мы будем создавать условия для всех равнозначные в зависимости от их способностей, от их умения, физического здоровья», — сказал Александр Беглов.

Также исполняющий обязанности губернатора отметил, что для прогресса в данной сфере администрация должна сотрудничать с частным бизнесом, сообщают «Невские Новости».

Ранее Александр Беглов дал поручение закончить ремонт и благоустройство территории второго корпуса коррекционной школы №4, расположенного на Гаванской улице. Здание должно открыть двери к началу учебного года.