На петербургском телевидении выйдет программа «Разговор с Бегловым»

Санкт-Петербург, 4 апреля. Работники петербургского телевидения готовят к выпуску программу «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым». Временно исполняющий обязанности главы Северной столицы будет отвечать в эфире на вопросы горожан. Первый выпуск можно увидеть 4 апреля в 22.00.

Новая телепрограмма будет выходить два раза в месяц на телеканале «78», входящем в Национальную медиа группу. Ведущим передачи станет журналист Игорь Максименко, который сейчас ведет итоговую аналитическую программу «Неделя в Петербурге» на том же канале. Пресс-секретарь Александра Беглова Инна Карпушина рассказала, что каждый выпуск будет длиться около часа. Передача запускается для налаживания двусторонней связи между петербуржцами и администрацией Северной столицы.

«А для Беглова это и инструмент общественного контроля, который ему необходим», — подчеркнула Карпушина.

Исполняющий обязанности губернатора Петербурга будет отвечать на вопросы жителей города, поступающие из нескольких источников: телефон, электронная почта телеканала, официальная страница Александра Беглова в соцсети «ВКонтакте» и видеозвонки петербуржцев, записанные телеканалом. Инна Карпушина отметила в беседе с РБК, что наибольшее количество вопросов, присланных горожанами через социальную сеть, касается ЖКХ, здравоохранения и приоритетов развития Северной столицы. Некоторые из них Александр Беглов сам зачитает в эфире со своего планшета.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора провел личный прием петербуржцев на Васильевском острове. В ходе встреч Александр Беглов дал несколько распоряжений, чтобы устранить проблемы, о которых рассказали ему горожане.