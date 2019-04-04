Беглов осмотрел коррекционную школу №4 после ремонта

Санкт-Петербург, 4 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов осмотрел коррекционную школу №4 Василеостровского района. В здании, расположенном на Среднем проспекте, недавно был проведен первый капитальный ремонт со дня основания учреждения.

Школа открыла свои двери в 1897 году. На ремонт старинного здания было выделено 58,5 миллионов рублей. К сегодняшнему дню учреждение эволюционировало в современный образовательный центр, который создал все необходимые условия для обучения и социализации детей с особенностями развития. В ходе ремонта в школе были переоборудованы творческие мастерские, спортивный зал и столовая. Специальное пространство для эмоциональной разгрузки, актовый зал, а также учебные помещения, адаптированные для маломобильных детей, были созданы заново.

Александр Беглов подчеркнул, что в Петербурге уделяется особое внимание обучению детей с особенностями развития. Благодаря этому городская система образования получила высокую оценку федерального правительства. Исполняющий обязанности главы Северной столицы добавил, что в Петербурге нет, и никогда не будет «лишних детей», что в очередной раз подтверждается условиями, созданными в коррекционной школе №4.

Также Александр Беглов поручил к 1 сентября этого года завершить ремонт помещений и благоустройство территории корпуса школы, находящегося на Гаванской улице. Здесь необходимо обеспечить доступную среду и современные условия для адаптированного образования. После этого пройдет модернизация третьего здания школы, расположенного в переулке Каховского. В корпусе обустроят тренировочные квартиры, в которых воспитанники будут осваивать социальные и бытовые навыки.

«Наша задача обеспечить всем детям равные возможности в образовании, подготовить их к успешной интеграции в общество, раскрыть их потенциал и помочь сориентироваться в выборе профессии», — отметил Александр Беглов.

Исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что в образовательных учреждениях города должны создаваться условия, для развития индивидуальных способностей воспитанников, сообщают «Невские Новости».

Ранее Александр Беглов пообщался с родителями пациентов офтальмологического отделения Детской городской больницы №1. Он отметил, что во всех подобных учреждениях нужно создавать атмосферу как в детских садах.