Новый веломаршрут соединит парки Кировского района Петербурга

Санкт-Петербург, 4 апреля. Новая велодорожка появится в Кировском районе Петербурга. Маршрут соединит четыре местных парка и протянется до Красносельского района, сообщил глава администрации Кировского района Сергей Иванов.

Подготовка технического задания на проектирование нового веломаршрута практически завершена. Дорожку проложат от Воронцовского сквера и через парк Александрино. Проект подразумевает пересечение маршрута с дорожной сетью вдоль проспекта Ветеранов, который сейчас является довольно загруженной трассой. Для удобства велосипедистов и пешеходов здесь планируют к 2021 году установить светофоры, рассказал Сергей Иванов «Петербургскому дневнику».

Ранее сообщалось, что в Петербурге появится веломаршрут между парками Приморского района. Дорожка свяжет Парк 300-летия и Приморский парк Победы.