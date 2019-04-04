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В Петербурге сожитель беременного почтальона похитил пенсии, которые помогал разносить

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В Петербурге сожитель беременного почтальона похитил пенсии, которые помогал разносить

Санкт-Петербург, 4 апреля. Сожитель беременного почтальона из Петербурга похитил у нее сумку с пенсиями, которые помогал разносить по квартирам. Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей, сообщает источник Федерального агентства новостей.

С заявлением в правоохранительные органы 3 апреля обратилась начальник одного из почтовых отделений Петербурга. Женщина рассказала, что о пропаже ей сообщила по телефону сама почтальон. Беременная 1998 года рождения проживала на чердаке и разносила пенсии и пособия по квартирам. В этом ей помогал сожитель, поскольку почтальон не могла поднимать тяжести из-за своего положения.

Утром 3 апреля беременная получила сумку с денежными средствами, передала ее сожителю, и они вместе отправились разносить пенсии. Однако около 11.35 возле подъезда одного из домов почтальон поняла, что мужчина удалился в неизвестном направлении вместе с сумкой.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Ленобласти похитила с банковской карты жительницы Петербурга почти 50 тысяч рублей. В отношении 59-летней женщины возбуждено уголовное дело.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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