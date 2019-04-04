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В Петербурге из-за угроз о бомбе эвакуировали радиостанцию «Рекорд»

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В Петербурге из-за угроз о бомбе эвакуировали радиостанцию «Рекорд»

Санкт-Петербург, 4 апреля. Спасатели эвакуируют сотрудников и посетителей радиостанции «Рекорд» в Петербурге, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, на проспекте Стачек специалисты начали выводить из здания радиостанции людей.

Известно, что эвакуированы пять человек. Отмечается, что в чате слушателей поступила информация о том, что в помещениях заложена бомба. Неизвестный написал анонимное сообщение в чат радиостанции: «В студии ЗАО «Радио Рекорд» взрывное устройство».

В связи с этим в петербургское МЧС в 07.40 поступила заявка. На момент эвакуации в помещениях «Рекорда» было несколько человек: ведущие эфира и несколько представителей технического персонала.

Сейчас сотрудники ждут кинологов для осмотра здания на предмет взрывчатых веществ.

Напомним, в феврале в Петербурге эвакуировали школу и бизнес-центр. Образовательное учреждение, расположенное в Красносельском районе Санкт-Петербурга, получило угрозы по электронной почте. Также эвакуация прошла в БЦ «Румба», находящемся недалеко от станции метро «Кировский завод».

В Петербурге из-за угроз о бомбе эвакуировали радиостанцию «Рекорд»

Автор: Алия Садыкова
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