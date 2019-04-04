Актриса дала пощечину зрительнице на иммерсивном спектакле в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля. Актриса дала пощечины паре зрительниц во время иммерсивного спектакля «Груз 300» 31 марта.

Инцидент произошел во время закрытого показа. До начала спектакля зрителей предупредили, что актеры будут активно взаимодействовать со зрителями во время постановки и разрешили последним вмешиваться в происходящее.

В ходе показа две посетительницы предложили остальным перестать смотреть на сцены насилия и потанцевать. В ответ одна из актрис подошла к зрительницам и дала им пощечины.

Факт происшествия подтвердила организатор Катрин Ненашева. В соцсети Facebook девушка написала, что пострадавшим принесли личные и публичные извинения.