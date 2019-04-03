Стала известна возможная причина пожара на заводе «Красная нить» в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 апреля. Администрация текстильного предприятия «Красная нить» выразила мнение, что возможной причиной пожара могли стать кровельные работы. Об этом на месте ЧП сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС РФ Игорь Титенок, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как рассказали в МЧС РФ, огнеборцы прибыли на место пожара спустя 10 минут после получения сигнала в 19.00. На месте они увидели открытое горение на втором этаже и кровле здания.

Как рассказал Титенок, выяснилось, что на втором этаже предприятия арендаторы производили покрасочные работы. Здесь находится цех порошковой покраски. На первом этаже хранятся различные пигменты и компоненты краски.

«Все вещества опасные, при взаимодействии с водой выделяется тепло. Сейчас мы эвакуируем все химикаты с первого этажа», — рассказал представитель спасательного ведомства.

На данный момент пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Спасатели проводят контрольное вскрытие конструкций на предмет возможного скрытого горения. Согласно последним данным, при пожаре никто не пострадал. По заявлению администрации предприятия, весь персонал, все рабочие самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных.

Титенок уточнил, что спасатели не строят версий причин пожара, этим после полной ликвидации огня будут заниматься ответственные органы. Однако в администрации ранее сообщили, что в среду проводились кровельные работы.

«Кровля железобетонная, мягкий битум. Возможно, в этом причина пожара», — резюмировал спасатель.

Ранее корреспондент ФАН заснял с воздуха тушение пожара на текстильном предприятии. На видеозаписи видно, что часть крыши отсутствует. Внутри здание практически все выгорело, видны очаги пламени.