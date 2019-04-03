Фестиваль народностей «Культурный Этно-Движ» объединит молодежь Петербурга

Санкт-Петербург, 3 апреля. Фестиваль народностей «Культурный Этно-Движ» пройдет в Петербурге 7 апреля. Мероприятие проводится при поддержке движения «Петербург — город перемен!», сообщает пресс-служба общественной организации.

«Культурный Этно-Движ» пройдет в Межвузовском студенческом городке в это воскресенье с 17 до 20 часов. В программе фестиваля тематические мастер-классы, презентация национальных блюд и костюмов. Для профессиональных художников и просто любителей рисовать проведут конкурс художественных работ по легендам народностей. Принять участие в соревновании смогут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Также в рамках мероприятия будут организованы благотворительные площадки для помощи детям из детского хосписа.

«Межвузовский студенческий городок — это то место, где многие молодые люди, приехавшие в Санкт-Петербург на учебу, впервые получают возможность рассказать о своей культуре и о месте, где родились, рассказать о своих традициях», — отметил сопредседатель общественного движения «Петербург – город перемен!» Георгий Рожков.

Организатором фестиваля «Культурный Этно-Движ» является ФГБУ «Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге». Общественная организация «Петербург — город перемен!» выступила генеральным партнером мероприятия.