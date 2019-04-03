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Россия

Власти Санкт-Петербурга проведут опрос о качестве предоставления государственных услуг

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Власти Санкт-Петербурга проведут опрос о качестве предоставления государственных услуг

Санкт-Петербург, 3 апреля.  В Санкт-Петербурге будет проведен опрос граждан, чтобы выяснить, насколько они довольны качеством предоставляемых им государственных услуг.  Опрос пройдет с 4 по 30 апреля во всех района Северной столицы.

Авторы опроса хотят установить, как часто жители города посещают многофункциональные центры, какие услуги являются наиболее востребованными и удовлетворены ли горожане качеством этих услуг. Кроме того, в ходе опроса специалисты установят, насколько жители города заинтересованы в государственных услугах.

Другой целью опроса станет выяснение следующего вопроса: осведомлены ли жители города, что с 3 июня этого года в Санкт-Петербурге произойдет переход на цифровой телесигнал с последующим отключением аналогового телевещания.

Опрос проводится по инициативе СПБ ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». Проходить данное исследование будет в поквартирном режиме. Интервьюеры, проводящие опрос, будут носить специальные бейджи с указанием имени и фамилии специалиста.

Автор: Антон Зарубин
Источник: Пресс-служба Смольного
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