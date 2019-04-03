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Пожар на заводе «Красная нить» в Петербурге засняли с воздуха

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Пожар на заводе «Красная нить» в Петербурге засняли с воздуха

Санкт-Петербург, 3 марта. Корреспондент Федерального агентства новостей заснял с воздуха тушение пожара на текстильном предприятии «Красная нить» в Выборгском районе Петербурга.

Пожарные узнали о пожаре в здании предприятия на улице Гельсигфорсская, 3, около семи часов вечера. По словам одного из сотрудников предприятия, произошло замыкание в электродвижке.

Спустя некоторое время из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до №2. Информация о пострадавших не поступала. Внутри здания огонь занимает площадь в 600 кв.м, на кровле — 200 квадратов.

На видеозаписи видно, что часть крыши отсутствует. Внутри здание практически все выгорело, видны очаги пламени, плотный дым. Из-за вероятности дальнейшего обрушения кровли, огнеборцы не могут подойти вплотную к краю. 

Автор: Олеся Волкова
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