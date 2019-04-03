Работники спецслужб Петербурга рассказали о первых часах после теракта в метро

Санкт-Петербург, 3 апреля. Теракт в петербургском метро, произошедший ровно два года назад, стал настоящей проверкой на прочность для сотрудников силовых ведомств. Работники спецслужб анонимно рассказали, с чем им пришлось столкнуться в первые часы после трагедии.

Информация о взрыве в подземке довольно быстро разошлась среди сотрудников правоохранительных органов. Практически все были готовы отложить текущие дела и помочь в расследовании происшествия.

«В первые минуты, разумеется, было непонятно, только ли в метро нужно осмотр делать или где-то еще. И в этот непродолжительный период ожидания к руководителю один за другим подходили сотрудники с вопросом: «Наша помощь нужна?» Все были готовы к работе», — рассказал один из криминалистов.

По первым данным, поступившим в СМИ в тот день, теракт произошел на станции метро «Сенная площадь». Позднее стало известно, что взрывное устройство сработало в тоннеле на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом».

«Нас уже в пути скорректировали, что надо ехать на «Техноложку». К моменту нашего прибытия движение по синей ветке было перекрыто. Когда мы спустились на платформу по эскалатору, всех получивших серьезные травмы уже подняли на поверхность и развезли по больницам», — вспоминает сотрудник Следственного комитета.

По его словам, на место трагедии выехало чуть ли не все управление. Даже те сотрудники, которые находились в отпуске, но еще не успели покинуть Петербург.

Один из экспертов-криминалистов рассказал, что когда их группа со специальными чемоданами спустилась на платформу станции «Технологический институт», там вдоль колонн лежали тела и части тел погибших.

«Мы понимали, что увидим, поскольку и ранее выезжали на взрывы. Эмоции? Как только ты прибываешь на место происшествия, они уходят далеко на задний план», — рассказал криминалист.

Когда стало понятно, что взрывное устройство сработало ближе к станции «Сенная площадь», одной из групп пришлось подняться на поверхность и на машинах добираться туда, чтобы осмотреть тоннель. Один из сотрудников рассказал, что на «Сенной» все выглядело, как обычно, но пройдя около 50 метров по тоннелю, специалисты увидели очаг взрыва.

«Взрыв, как мы поняли, был направлен в левую сторону вверх под углом приблизительно 45 градусов», — вспоминает сотрудник.

По тоннелю на десятки метров были рассеяны фрагменты тел, личные вещи жертв, окровавленные куски металла и осколки стекла. Криминалисты осматривали каждый квадратный сантиметр с пинцетами в руках. Было очень тяжело работать при тусклом свете фонариков, однако позднее сотрудники МЧС принесли мощные лампы.

«Самым удивительным лично для меня была окутавшая тоннель плотной взвесью пыль. Она была рыжего цвета, и от нее на языке чувствовался какой-то странный металлический привкус. Не знаю, всегда она там присутствует или же это последствия взрыва, но я такое увидел и почувствовал впервые», — вспоминает эксперт.

В это время сотрудники полиции и регионального УФСБ по крупицам собирали информацию, которая могла помочь в расследовании. Работник СК рассказал, что личность террориста-смертника удалось довольно быстро установить с помощью записей с камер видеонаблюдения и найденной кредитной карты на имя Джалилова. После этого следователи начали проверять всех, с кем был связан подозреваемый: родственников, коллег, людей, которые сдали ему жилье и оформили регистрацию.

«Часть моих коллег свидетелей допрашивала. Некоторые люди рассказывали, что, когда в вагоне у Джалилова вдруг задымился рюкзак, он страшно запаниковал, после чего грянул взрыв. Ездили наши сотрудники и в больницы опрашивать потерпевших. Так что рабочий день для нас закончился глубокой ночью», — вспоминает следователь.

Криминалисты закончили осмотр тоннеля только к четырем утра. Каждая находка осматривалась, фотографировалась, заносилась в протокол и упаковывалась. В тот день криминалисты забыли об обеде и ужине, а о том, что наступила полночь, догадались только по сильному холоду.

«Метро же за счет в том числе тепла людей обогревается. А тут, как только с окончанием его работы отключилась вентиляция, сразу навалился пронизывающий лютый холод», — рассказал эксперт.

Все собранные криминалистами останки погибших были отправлены в Бюро судебно-медицинской экспертизы, сотрудники которого помогли родственникам жертв найти своих родных, чтобы захоронить.