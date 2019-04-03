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Сотрудник горящей фабрики «Красная нить» назвал причину пожара

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Сотрудник горящей фабрики «Красная нить» назвал причину пожара

Санкт-Петербург, 3 апреля. Ранг пожара на текстильном предприятии «Красная нить» в Выборгском районе Петербурга повышен до второго, передает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре на улице Гельсигфорсская поступило в отделение экстренных служб 3 апреля в 19.00. Один из сотрудников предприятия сообщил, что произошло замыкание в электродвижке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

 

По последним данным, пламя охватило кровлю на площади порядка 200 квадратных метров. В 19.10 из-за угрозы распространения огня ранг пожара повышен до №2. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 18 единиц техники и 80 человек личного состава МЧС.

Сотрудник горящей фабрики «Красная нить» назвал причину пожара

Ранее ФАН опубликовало первые фотографии с места пожара на фабрике «Красная нить».

Автор: Сергей Петров
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