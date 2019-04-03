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Петербуржцам могут разрешить жарить шашлыки в парках и скверах

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Петербуржцам могут разрешить жарить шашлыки в парках и скверах

Санкт-Петербург, 3 апреля. Депутаты петербургского ЗакСа предложили разрешить горожанам жарить шашлыки на специально оборудованных площадках в парках и скверах. Инициативу поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента.

Авторами предложения стали депутаты Денис Четырбок, Сергей Соловьев и Мария Щербакова. В настоящий момент действует запрет на законодательном уровне на приготовление шашлыков в парках и скверах Петербурга. За нарушение можно получить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Однако запрет регулярно нарушается петербуржцами.

Авторы инициативы предлагают создать специальные площадки, которые позволят горожанам легально и безопасно жарить шашлыки в парках и скверах. Такие места должны быть оборудованы урнами, мангалами и противопожарными средствами. Подчеркивается, что изменения не коснутся мемориальных парков и зеленых зон, расположенных в центре Петербурга. Также площадки для шашлыков не будут устраивать на внутриквартальных территориях.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба Кировского района Санкт-Петербурга
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