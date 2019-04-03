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Режиссера Владимира Бортко могут выдвинуть на пост губернатора Петербурга

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Режиссера Владимира Бортко могут выдвинуть на пост губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 3 апреля. Петербургское отделение Коммунистической партии РФ предложило выдвинуть депутата Государственной думы Владимира Бортко на пост губернатора Северной столицы. Выборы главы Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.

В результате обсуждения кандидатура Владимира Бортко была принята городским отделением КПРФ единогласно. Теперь предложение выдвинуть кинорежиссера в качестве претендента на пост главы Северной столицы должны утвердить в президиуме ЦК КПРФ. Окончательное решение вопроса произойдет на внеочередной конференции петербургского отделения Коммунистической партии РФ, сообщают «Невские Новости».

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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