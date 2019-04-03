Коммунальщики Петербурга вышли на очистку города в рамках месячника по благоустройству

Санкт-Петербург, 3 апреля. Коммунальные службы Петербурга облагораживают облик города в рамках месячника по благоустройству, который стартовал в Северной столице в понедельник. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил подготовить город к майским праздникам.

На улицы Северной столицы ежедневно выходит специализированная техника, за перемещением которой можно следить по интерактивной карте. Также на сайте администрации Петербурга был опубликован график работ по благоустройству. Всего в рамках месячника отмоют 2528 улиц и проспектов города. Для этого выделили 200 пылесосов, 300 подметальных машин, 200 поливомоечных и 200 самосвалов.

Также используется ручной труд дворников. Большая их часть сосредоточилась сегодня в Петроградском районе. Помимо этого, работники начали отмывать фасады домов Невского проспекта и приводить в порядок дворы Центрального района. Отмечается, что месячник по благоустройству касается всех районов Петербурга, а не только исторического центра.

В свою очередь, СПб ГБУ «Мостотрест» приступил к очистке мостов от грязи, оставшейся после зимы, сообщают «Невские Новости». Специалисты очистят лакокрасочное и защитное покрытие металлических элементов дорожных сооружений, железобетонных и гранитных поверхностей.