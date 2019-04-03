Фасады Невского проспекта отмывают после зимы

Санкт-Петербург, 3 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился отмыть Северную столицу от грязи к майским праздникам. Соответствующие службы приводят в порядок фасады и дворы Невского проспекта.

Специалисты соблюдают осторожность при очищении фасадов старинных зданий от грязи, накопившейся за зиму.

«Здесь все фасады оштукатурены — это главная особенность исторического центра, в отличие от новостроек, где монолитное, кирпичное строительство. Поэтому особое требование к мытью этих домов-памятников», — рассказал заместитель главы администрации Центрального района Михаил Долгополый.

После окончания работ по мытью фасадов на дороги выйдет специальная техника, чтобы очистить тротуары и асфальт от потеков. Во дворах Невского проспекта восстанавливают ограждения, водосточные и трубы и другие конструкции, получившие повреждения за время зимнего периода. Работы начались еще 15 марта.

«Если это не восстановить, во время дождя вода будет литься на фасады и их повреждать», — сказал Михаил Долгополов об элементах водосточной системы.

Также заместитель главы администрации Центрального района отметил важность обстукивания отсыревшего штукатурного слоя. Это вопрос безопасности горожан, поскольку куски намокшей штукатурки могут упасть с фасада, сообщают «Невские Новости».