Беглов рассказал жителям Красносельского района об улучшении качества воды

Санкт-Петербург, 3 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в рамках встречи с жителями Красносельского района рассказал об улучшении качества воды. Беглов сообщил, что уже в этом году водопроводная вода станет заметно лучше.

На плохое качество воды пожаловались жители Красносельского района. Горожане сообщили исполняющему обязанности главы города, что у них буквально образуются «сталактиты от накипи». Александр Беглов отметил, что Комитет по энергетики уже взял на контроль процесс создания нового водопровода. Также к началу осени будет спроектирована новая станция смешения. Беглов заверил местных жителей, что качество воды улучшится уже в этом году, сообщают «Невские Новости».

Ранее на встрече с представителями общественности Красносельского района исполняющий обязанности губернатора задал главе местной администрации вопросы, поступившие через соцсеть «ВКонтакте». Олег Фадеенко озвучил сроки окончания строительства проблемного детского сада и замены освещения на улице Пограничника Гарькавого.