Беглов встретился с представителями общественности Красносельского района

Санкт-Петербург, 3 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов ответил на вопросы представителей общественности Красносельского района. На встрече обсуждались проблемы развития инфраструктуры.

Исполняющий обязанности главы города подготовил список вопросов к администрации Красносельского района. Ранее Александр Беглов получил их от жителей через свою страницу в социальной сети «ВКонтакте». Исполняющий обязанности губернатора уточнил у главы района Олега Фадеенко, когда будет введен в эксплуатацию проблемный детский сад. Руководитель местной администрации сообщил, что все работы завершатся к 10 октября этого года.

Также Александр Беглов поинтересовался сроками замены освещения на улице Пограничника Гарькавого. Представители местных властей ответили, что работы начнутся в мае 2019 года. В ходе модернизации будут заменены наружное освещение и фонари на внутридомовых территориях, сообщают «Невские Новости».

Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул в ходе встречи, что сейчас создание объектов социальной инфраструктуры не поспевает за возведением жилья. Александр Беглов призвал проектировать новые кварталы с учетом дорог, школ, поликлиник и детских садов.