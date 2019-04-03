Погибших при теракте в метро вспоминают на панихиде в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 апреля. Панихида по жертвам теракта, совершенного в петербургском метрополитене ровно два года назад, прошла сегодня в Северной столице. Родственники погибших, пострадавшие и неравнодушные горожане приходят к стенам вестибюля станции метро «Технологический институт», чтобы возложить цветы и почтить память тех, чьи жизни унесла трагедия.

Родные жертв держат в руках портреты близких, которых они потеряли в теракте 3 апреля 2017 года. Священнослужители проводят службу возле стихийного мемориала.

К станции метро «Технологический институт» также приехал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, чтобы возложить букет алых роз и почтить память погибших. Исполняющий обязанности главы города пообщался с родственниками жертв теракта. Они поблагодарили Александра Беглова за работу и рассказали, что хотят согласовать размещение памятной таблички с именами погибших внутри станции метро, сообщают «Невские Новости».

Также панихида по жертвам теракта прошла сегодня в Троице-Измайловском соборе. Иерей Сергей Кубышкин рассказал, что все погибшие были названы поименно, независимо от вероисповедания.

Напомним, 3 апреля 2017 года взрывное устройство сработало в поезде метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В теракте погибли 16 человек, включая предполагаемого террориста-смертника. Еще 112 человек вошли в список пострадавших. Вчера в Петербурге начался суд над обвиняемыми в организации данного теракта. Подсудимые отказались признавать свою вину. В ходе заседания пострадавшие в теракте рассказали о некоторых подробностях трагедии.